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شكرا لقرائتكم خبر عن من أين انتقت سيلينا جوميز مجوهراتها لـAmerican Music Awards وسعر فستانها مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية سيلينا جوميز تقف علي أدق تفاصيل إطلالاتها وهو ما ظهر أمس خلال حضورها جوميز حفل American Music Awards لعام 2019 ، فقد كانت المجوهرات التي ظهرت بها جوميز البالغة من العمر ( 27 عام ) هي محور اهتمام الملايين حول العالم .
اختارت سيلينا جوميز مجوهراتها الماسية من مجموعة تصميمات " Roberto Coin " ، في حين ارتدت سيلينا فستان قصير باحدي درجات اللون الأخضر، وهو من تصميم دار أزياء " Versace " كما حمل حذائها توقيع نفس الدار .
ووصل سعر فستان سيلينا جوميز الذي أذهل عشاق الموضة الي 1002 جنية استرليني .
سيلينا جوميز
النجمة سيلينا جوميز (1)
النجمة سيلينا جوميز (2)
النجمة سيلينا جوميز (3)
النجمة سيلينا جوميز (4)
النجمة سيلينا جوميز (5)
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