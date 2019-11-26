شكرا لقرائتكم خبر عن من أين انتقت سيلينا جوميز مجوهراتها لـAmerican Music Awards وسعر فستانها مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية سيلينا جوميز تقف علي أدق تفاصيل إطلالاتها وهو ما ظهر أمس خلال حضورها جوميز حفل American Music Awards لعام 2019 ، فقد كانت المجوهرات التي ظهرت بها جوميز البالغة من العمر ( 27 عام ) هي محور اهتمام الملايين حول العالم .

اختارت سيلينا جوميز مجوهراتها الماسية من مجموعة تصميمات " Roberto Coin " ، في حين ارتدت سيلينا فستان قصير باحدي درجات اللون الأخضر، وهو من تصميم دار أزياء " Versace " كما حمل حذائها توقيع نفس الدار .

ووصل سعر فستان سيلينا جوميز الذي أذهل عشاق الموضة الي 1002 جنية استرليني .



سيلينا جوميز

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النجمة سيلينا جوميز (1)



النجمة سيلينا جوميز (2)



النجمة سيلينا جوميز (3)



النجمة سيلينا جوميز (4)