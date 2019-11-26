شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض: كنت بتكسف أنشر صورة على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة جميلة عوض إنها لم تكن تجيد التعامل مع السوشيال ميديا فى البداية، وعلقت: كنت بتكسف انشر صورة على مواقع التواصل.

وأضافت عوض خلال جلسة نقاشية عن " التواصل الاجتماعي" بعنوان جلسة نقاشية بعنوان " وسائل التواصل الاجتماعي – المنتج الصامت": كنت مخضوضة منها ومش عايزة حد يتدخل فى حياتى، كنت بحس انى نرجسية جدا

وكشفت جمبلة عوص أنها بدأت التمثيل من خلال كاستينج وتم اختيارى من ضمن 500 بنت، ولم ابدأ من السوشيال ميديا..

Advertisements

وأوضخت أن من سلبيات السوشيال ميديا انك ممكن تدفع فلوس من أجل مهاجمة شخص ونشر شائعات عنه

الجلسة النقاشية أقيمت على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى بحضور جميلة عوض، والسيناريست هيثم دبور، وطارق نصر المدير التنفيذي – Mintrics، وعمرعبد التواب عمرالمدير العام في وكالة تارجت، وأدارت النقاش، إنجي أبو السعود مديرة تطوير الأعمال