شكرا لقرائتكم خبر عن "يسلم لنا لبنان".. الفنانة اللبنانية يارا تحيى ذكرى وفاة الشحرورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة اللبنانية يارا، الذكرى الخامسة لرحيل الفنانة اللبنانية الكبيرة صباح "الشحرورة"، وذلك بغناء أغنية "يسلم لنا لبنان جنة أمانينا".

وسجلت يارا فيديو قصير لنفسها خلال تواجدها فى السيارة، تغنى أغنية الشحرورة، فى ذكرى وفاتها ونشرتها عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر.

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وعلقت يارا على الفيديو الذى نشرته :"صباح.. لبنان.. لبناننا الغالي، عَ محبّتو ربينا، تحيّة إلى روحها، صباح , الشحرورة صباح".

ويوافق اليوم الثلاثاء، 26 نوفمبر، الذكرة الخامسة لوفاة الشحرورة، واسمها الحقيقى جانيت جرجس فغالي، من مواليد 10 نوفمبر 1927، ووافتها المنية يوم 26 نوفمبر عام 2014، وهى مغنية ممثبة لبنانية شهيرة، تعتبر أيقونة فنية فى العالم العربى، وامتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى 2000، لتترك خلفها إرثًا فنيًّا تلفزيونيا وسينمائيا ومسرحيًّا كبيرًا خلدها كأسطورة في المجال الفني على مر العصور.



الفنانة يارا