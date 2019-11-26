شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يخسر " تحدى" محمد إمام في كواليس فيلم "لص بغداد"..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسرالفنان محمد عبد الرحمن، المسابقة التي بدأها النجم محمد إمام، داخل كواليس تصوير فيلم "لص بغداد"، مع كلاً من الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة ياسمين رئيس والفنانة أمينة خليل.

وكانت المسابقة عبارة عن تسليط كاميرا الموبايل نحوهم، في صمت بدون كلام، وأول من يضحك في المشاركين يعتبرالخاسرالأول، وكان أول الضاحكين هو الفنان محمد عبد الرحمن ومن ثم الفنانة أمينة خليل ومن بعدها النجم محمد إمام وفتحي عبد الوهاب، وأخيرا ياسمين رئيس.

وعلى سياق متصل تبقي لفريق عمل الفيلم المنتظر، أيام قليلة للانتهاء من أعمال التصوير بشكل نهائى، حيث يواصل مخرج العمل أحمد خالد موسى عمليات مونتاج ومكساج الفيلم، وهومن تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامرإبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدورأحداثه فى إطارأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.