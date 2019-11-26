شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحلام ترقص وتغنى فى حفل زفاف بالرياض مع داليا مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شعبية كبيرة للغاية، تتمتع بها المطربة الخليجية أحلام، ليس فى الخليج والإمارات العربية فحسب، ولكن فى كافة أنحاء العالم العربى، حيث ساهمت برامج المسابقات التى شاركت فيها أحلام فى انتشارها بشكل أكبر، وأيضا فى تقربها للجمهور، حيث شاركت فى برنامجى "آراب ايدول"، و"ذا فويس".

مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو للنجمة أحلام، وهى فى إحدى حفلات الزفاف، حيث كانت ترقص مع المطربة السعودية داليا مبارك.

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أحلام رقصت على أنغام إحدى الأغنيات الخليجية، بشكل لم يحدث من قبل، حيث رقصت مع داليا، وهى ترتدى فستانا "نبيتى" .

أحلام وداليا مبارك غنا سويا، ليظهر بينهما انسجام كبير أثناء تأديتهما الأغنية، وكان آخر ظهور لداليا مبارك فى حفلات مسرح مركز الملك فهد الثقافى الغنائية، المنظَّمة من قبل الهيئة العامة للترفيه، "موسم الرياض"، وأحيت الحفلة بمشاركة الفنان عبد الله الرويشد والفنان خالد عبد الرحمن.