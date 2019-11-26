شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف بروفات مسرحية "لوكاندة الأوباش" قبل عرضها 4 ديسمبر على مسارح الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش" عمل بروفات، استعدادا لعرض المسرحية على مسارح الرياض بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض المقرر عرضها في 4 ديسمبر .

"لوكاندة الأوباش" مسرحية غنائية استعراضية، تناسب كل أفراد العائلة، وتجمع كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي، العمل بطولة حسن الرداد، الذي يعشقه الصغار قبل الكبار، ويتمتع بشعبية جماهيرية في الوطن العربي، وتشاركه المطربة اللبنانية مايا دياب، التي تخوض تجربة المسرح للمرة الأولى، كما تشارك نجمة التلفزيون المصري إيمان العاصي.

Advertisements

ويشارك في بطولة المسرحية من نجوم الكوميديا شيماء سيف، حمدي الميرغني، المطرب الشعبي سعد الصغير، كل هؤلاء يجتمعون مع النجوم ماجد المصري، هالة فاخر، ويخرج العمل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر.