شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة توفيق الدقن.. الفنان الراحل تعرض للحبس فى أول عرض مسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الفنان "توفيق الدقن" من الفنانين القلائل الذين تمتعوا بحب الجماهير بشكل كبير على الرغم من تمثيله أدوار الشر فى معظم أعماله، ولكنه أشتهر بلزماته التى يرددها الجميع حتى الآن، ومنها " أحلي من الشرف ما فيش"، و"حلاوة أمك".

وتحل اليوم ذكرى وفاة النجم الكبير توفيق الدقن، الذى توفي يوم 26 نوفمبر 1988، نتيجة إصابته بمرض الفشل الكلوى، والذى كشف فى إحدى لقاءته أنه كان سيتعرض للحبس فى أول عرض مسرحي له.

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وقال الدقن فى لقاء نادر له مع الإعلامي مفيد فوزي :"ليلة أول عرض على مسرح الازبكية فى بداية تكوين المسرح الحر.. كنا هنتحبس أنا وسعد أردش عشان مضينا على شيك بـ600 جنيه للمسرح القومي واحنا معناش 600 مليم حتى عشان نقدر نعمل الرواية ونأجر المسرح 30 يوم وسعر اليوم 20 جنيه ومجلناش حد خالص بس صاحب المسرح صبر علينا".