الخميس.. مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعقد إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، مؤتمرا صحفيا بديوان محافظة الإسكندرية، في تمام الواحدة ظهرا، يوم الخميس المقبل الموافق ٢٨ نوفمبر، وذلك لكشف تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان المزمع انطلاقها في الفترة ما بين ٣ إلى ٨ ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر بحضور دكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ودكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، ودكتور علاء عبد العزيز رئيس المهرجان.

يقام المهرجان في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية.