مدحت العدل عن انضمام ماجدة الرومي لـ"العدل جروب": متفانية لدرجة الوسوسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كان أحد أحلام الشاعر والكاتب مدحت العدل أن تشدو الفنانة ماجدة الرومي من كلماته. وبعد أن تحول الحلم إلى واقع من خلال قصيدة "الأرض ستبقى عربية"، التي أنشدتها في حفل ختام تحدي القراءة العربي يوم 13 نوفمبر الماضي، ارتفع سقف الطموح، ودارت المناقشات بحثا عن رؤية فنية لأعمال أخرى تجمعهما، ليخرج في النهاية ويعلن انضمامها للعدل جروب.

د. مدحت العدل، في حديثه لـ"الخليج 365"، رسم بعض الملامح الإنسانية التي اكتشفها عن ماجدة الرومي، قائلا: "أولا، أنا فخور جدا بالتجربة الرائعة والعظيمة التي جمعتني بها، وتحقق معها أحد أحلامي، فقد وجدتها شديدة التفاني إلى حد الوسوسة، لا تملك إلا أن تحبها وتحب حتى وسوستها، مثلما حدث معي، وتشعرك بأنها ابنتك وأمك في آن واحد".

وتابع: "النقاشات تدور بيننا حاليا، بعد اتفاقنا على عدة أعمال غنائية، ويتولى التلحين عمرو مصطفى، إلى جانب التفكير في العمل الدرامي ونوعيته بالضبط، وفى الحسبان عدة أعمال تجمعنا مع ماجدة، ومن المقرر تحديدها تفصيليا عند حضورها إلى مصر في الفترة المقبلة".

واختتم: "أستطيع القول من الآن إن الفنانة اللبنانية الكبيرة انضمت إلى العدل جروب وأصبحت جزءًا منها".