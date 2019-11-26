وفاة شقيق الفنان عبدالمجيد عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن وفاة شقيقه الأكبر محمد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". وكتب عبدالله، :"انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر محمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون". وكان الفنان عبدالمجيد عبدالله، أحيا حفلا غنائيا، لأول مرة بعد غيبة طويلة في بث مباشر من جدة، 6 نوفمبر الجاري، وذلك في ليلة تكريم الملحن السعودي سهم ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية والتي شارك بها النجوم رابح صقر وماجد المهندس وأصالة وإسماعيل مبارك وأميمة طالب.

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