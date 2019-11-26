أرملة فنان شهير وقصة "عقدتها" من محمد وفيق.. حكايات كوثر العسال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الموافق 26 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة كوثر العسال، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1939، وبدأت مشوارها مع الفن وهي في مطلع العشرينات، من خلال بعض الأعمال المسرحية وظهرت خلالها بأدوار صغيرة، ثم انتقلت للعمل بالسينما فشاركت في فيلم "امرأة في دوامة" عام 1962.

وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية، فشاركت في فيلم "لعبة الحب" و"الجواز"، و"الحرام"، و"العقل والمال"، ثم قدمت فيلم "إجازة بالعافية" مع الراحلين فؤاد المهندس ومحمد عوض وحققت نجاحًا ملحوظًا من خلال شخصية "شريفة النصابة" التي قامت بالنصب عليهم ضمن الأحداث.

لم تتوقف مسيرة "العسال"، الفنية فشاركت العديد من الأفلام الهامة أبرزها: "شفاه غليظة، والإرهاب، وحافية على جسر الذهب، ومن أجل الحياة، ومين يقدر على عزيزة، وامرأة للحب، والسلم الخلفي، وأنف وثلاث عيون، ونحن لا نزرع الشوك، وصباح الخير يا زوجتي العزيزة، وليلة واحدة، والعقل والمال، والوديعة، ولعبة الحب والجواز".

ومن أهم أعمالها التليفزيونية "الخير ينتصر أحيانًا، وأهل الطريق، وأوراق الورد، والقاهرة والناس، وبنات الثانوية". كما شاركت في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي جسدت من خلاله شخصية "درية" زوجة الوزير، وهو العمل الأخير لها قبل أن تعتزل الفن في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وعن الجانب الشخصي في حياتها، تواصلنا مع الكاتب محمود قاسم للوقوف على بعض التفاصيل، فقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الفنانة كوثر العسال من أهم الفنانات في جيلها وقدمت العديد من الأدوار التي لا تُنسى، مؤكدًا أنها على المستوى الشخصي كانت ذات خلق.

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وأوضح "قاسم" أنها تزوجت من الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم لمدة 20 عامًا، وعندما توفي تزوجت من قريبها الفنان الراحل محمد وفيق ما يقرب من العشرين عامًا أيضًا.

وأضاف: "كلاهما أحباها بشدة عبد المنعم رياض كان يتحدث عنها بكل حب، وتكفي حالة الحزن التي دخل فيها وفيق بعد موتها، فضلًا عن لقاءاته التي كان يتحدث خلالها عن مدى حبهما، وتحديًدا حينما قال أنا وكوثر مالناش غير بعض، يعني هي مالهاش غيري وأنا ماليش غيرها، إحنا ماليين حياتنا ببعض، بالرغم من إننا لم نرزق بأبناء".

وفي لقاء لمحمد وفيق مع برنامج "عقدة النجوم"، روى قصة حبهما قائلًا: "كنا صحاب أوي وكنا ساكنين جنب بعض وثم فرقتنا الأيام، إلى أن التقينا مجددًا، مضيفًا إن أكثر شيء يعقدها منه هو الأكل إذ أنه يأكل أكلات غير صحية".

وأضاف وفيق أن عقدته منها هو الخوف من أن يغضبها موضحًا: "لأنها لما بتزعل بتمرض".

كوثر العسال رحلت عن عالمنا في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر عام 2013 عن عمر ناهز 74 عامًا.