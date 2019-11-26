قبل طرحها.. بهاء الدين محمد ينشر كلمات أحدث أغانيه مع سميرة سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"الشمس طالعه فوق/ والليل ع الأرض ليه/ أسوار مالهاش بيبان/ والبحر فاضي ليه".. بتلك الكلمات تعود الفنانة سميرة سعيد للتعاون مجددا مع مؤلفها الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام.

ويأتي التعاون بين سميرة سعيد والشاعر بهاء الدين محمد، بعد شد وجذب بينهما من جهة بالبداية، وبين الفنانة أنغام والشاعر من جهة أخرى، وكان السبب في ذلك أغنية "أكتبلك تعهد".

ونشر بهاء الدين مقاطع من كلمات الأغنية التي سجلتها سميرة سعيد، ويقول فيها "الشمس طالعه فوق/ والليل ع الأرض ليه/ أسوار مالهاش بيبان/ والبحر فاضى ليه/ طلع المطر لفوق/ وخلاص ما نزلش تاني/ والخوف ف كل عين/ هو اللي بيحصل دا إيه/ هو المكان دا فين ولّا إسمه إيه/ اسمه الحياة...".

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وبدأت الأزمة في يونيو 2017، حيث قالت سميرة سعيد في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، إن أغنية "أكتبلك تعهد" التي قدمتها أنغام عرضت عليها هي في البداية، وظلت لديها لعامين كاملين قبل أن تعتذر عن عدم تقديمها لأنها غير مناسبة لها، وفوجئت بعدها بتقديم أنغام للأغنية، ما دفع الشاعر بهاء الدين محمد لكشف كواليس ما حدث وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك، أن سميرة أعجبت بمذهب الأغنية وحصلت عليها، كي يقوم ملحن بتلحينها تحت إشرافها، وحينما استمع إلى اللحن لم يعجبه، ورفضه لكونه غير لائق على الكلمات الخاصة بالأغنية.

وأضاف أنه أخبر بعدها سميرة سعيد أن تنسى أمر الأغنية لأنها لن تنجح، مؤكدا أن الأمر لم يستغرق سوى أيام، وهو ما يخالف رواية سميرة سعيد التي أكدت أن الأغنية ظلت لديها لعامين.

وكانت أنغام قد تسببت في غضب الشاعر بتصريحها بأحد البرامج أن "أكتبلك تعهد" شاركت في كتابة بعض كلماتها، وهو ما نفاه بهاء الدين محمد، موضحا أن الأغنية ذهبت أولا لسميرة سعيد، ولم يشاركه أحد في كتابتها.