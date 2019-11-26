بعد فوز الأهلي .. صلاح عبدالله يهنئ نبيل الحلفاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان صلاح عبدالله، صديقه الفنان نبيل الحلفاوي بفوز الأهلي على الجونة، بأربعة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت أمس الأثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

وكتب عبدالله عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"مبروك يا غالي بس قول لحبايبك يخفوا عليا شوية".

وكان الحلفاوي كتب عبر حسابه بموقع "تويتر"، :" اللي وحشونا رجعوا، الأهلي، وليد سليمان، الشحات، وبقية الكتيبة الحمراء، فايلر ده ما بيهزرش، نسف كل مخاوفي من أثر فترة التوقف، نفس السرعة والضغط العالي واللمسة الواحدة والمتعة، شكرا لكم جميعا".

يذكر أن الأهلى أحرز أربعة أهداف مقابل لاشئ للجونة، أحرز منهم وليد سليمان ثلاثة أهداف، بينما أحرز الهدف الرابع حسين الشحات.