فيديو.. أحلام عن أصالة "أخدت قراري إني أصاحب الناس اللي بتحبني وما بتحقد عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة الإماراتية أحلام على الخلافات التي نشبت بينها وبين الفنانة السورية أصالة نصري خلال الفترة الماضية، وطالبت ألا يتدخل أحد في الصلح بينهما، مشيرة إلى أنها أخذت القرار بعدم الصلح مرة ثانية.

وقالت أحلام، أثناء في لقائها ببرنامج "Mbc trending": "أنا بالنسبة لي هذي الإنسانة انتهت، أنا هالمرة جد ماخدة قراري، مع إحترامي للجميع أنا مبسوطة من رد نوال حبيبتي، لأن يمكن نوال تعرف اللي بداخلي، الله يسهل للجميع، أنا بدي أعيش لفني، لجمهوري، رجاءًا هذا الموضوع بدي أقفله، ولا أحد يتدخل بيني وبين حد تاني، أنا أخدت قراري إني أصاحب الناس اللي بتحبني ومت بتحقد عليا".

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وكانت أحلام قد وجهت الشكر لأصالة على تمنيها الشفاء للإعلامية فجر السعيد، واصفةً إياها بالطيبة الأصيلة، لترد أصالة على المنشور بطريقة أغضبت أحلام، جعلتها تحذف المنشور بعد الرد، فقد عاتبت أحلام على "مزاجيتها"، قائلة: "يا حلومة عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه ربع قرن".

بعدها، لاحقت أحلام ردود متابعيها، متسائلين عن سبب حذف المنشور، وسبب غضبها، لتعلق بأنها حذفت المنشور بسبب أن "الحقد واصل مراحله الأخيرة".

قامت بعدها بتطبيق إجراء "بلوك" لحساب أصالة من جميع صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وردت أصالة في أحد البرامج: "خليها تفش خلقها"، لتصفها أحلام فيما بعد بـ"المنافقة".