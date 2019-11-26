غدًا.. أول باليرينا مصرية تزور مدرسة ألوانات للباليه في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تسقبل مؤسسة ألوانات، غدا الأربعاء 27 نوفمبر، الدكتورة ماجدة صالح، أول باليرينا مصرية وأول عميدة لمعهد الباليه.

تبدأ الزياره في الساعة 5 مساء بكلمة من القائمين على المدرسة وكلمة ماجدة صالح، ثم

افتتاح القاعة التي تحمل اسم الدكتورة ماجدة صالح، وبعده عرض لاستعراض باليه للملتحقين بتدريبات المدرسة.

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ماجدة تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي زيارتها في ضوء الاهتمام ودعم انتشار فن الباليه في مصر .

جدير بالذكر أن مدرسة ألوانات للباليه هي أول مدرسة باليه في صعيد مصر تأسست في 2015، وقامت بالعديد من العروض في دار الأوبرا وفي السفاره الألمانية وعلى أكثر من مسرح في أماكن مختلفة، وتحظى باهتمام كبير من رواد هذا الفن الراقي.