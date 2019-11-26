تراند اليوم : بعد طلاقها بأشهر.. مذيعة «mbc» تعلن خطوبتها:«لقيت رجلي»



لم يمر سوى أشهر على إعلان طلاقها من من زوجها عازف العود أحمد سما والذي استمر زواجهما منذ عام 2012، أعلنت الإعلامية الفلسطينية عزة زعرور، المذيعة بقناة "mbc3"، خطوبتها من مصمم الجرافيك نور ياسين.

جاء ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بخطيبها الجديد، وعلقت: "التقيت رجلي" مع الإشارة إلى أنه مصمم الغرافيك نور ياسين.

من جانبه نشر ياسين صورة تجمعهما عبر صفحته الخاصة وعلّق بالقول:"إذا وجدت أحداً تحبه في الحياة، إذاً تمسك بذلك الحب. أحبك عزة".

وأضاف:""أملي ببكرى أحلى لأني بح. صرت أجمل.صرت أكمل.صارت الدنيا احلى معك عزة. بتمنى تلف الأيام وشوفك كل الدنيا.حبيبتي عزة. أنا فخور بحبك".



