تراند اليوم : العثور على فنانة شابة جثة هامدة داخل منزلها

بعد انتقادها بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت المغنية الكورية الجنوبية غوو هارا البالغة من العمر 28 عاماً جثة هامدة في منزلها، ولم يتم حسم أمر انتحارها وفق الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام أن الفنانة شابة حاولت الانتحار في وقت سابق لكن تم اسعافها إذ أعلنت وقتها أنها تجد صعوبة في التغلب على حالة الاكتئاب التي تعيشها مطالبة جمهورها بدعمها وكتابة تعليقات إيجابية عنها.

يذكر أن الفنانة المتوفية، كانت عضوة في واحدة من أشهر الفرق الموسيقية في كوريا وهي فرقة كارا حيث ساعدت الفرقة على انتشار البوب الكوري في مناطق مختلفة حول العالم أبرزها الصين، لتقدم بعدها هارا أغاني منفردة وتقيم حفلات خاصة بها بعيداً عن الفرقة.