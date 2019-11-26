تراند اليوم : "شيرين سيف النصر" تكشف حقيقة صورها الصادمة...

بعد أن أحدثت صورة منسوبة لها صدمة بين الجمهور المصري والعربي، أثناء حضورها إحدى الجلسات في المحكمة بخصوص تعرضها للسرقة، نفت الممثلة المصرية شيرين سيف النصر أن تكون هذه الصورة تخصها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدالوا صورة ظهرت قالوا إنها تخص "سيف النصر" تظهر فيها بشكل مختلف تمامًا عن الصورة النمطية التي عرفها الجمهور بها والمعروفة بجمالها وشعرها الذهبي قبل اعتزالها الأضواء منذ 15 عامًا، حيث تغير شكلها وظهرت بوزن زائد ونظارة طبية.



غير أنها أكدت أن هذه الصورة لا تخصها، وقالت في تصريحات صحفية، إنها متواجدة في لندن منذ فترة طويلة لزيارة شقيقه وستعود إلى القاهرة في غضون أيام.

وأضافت": هذه صورة شبيهتي لكنها ليست صوري"، معلقة باستغراب: "ما عرفش الناس بتجيب الحاجات دي منين، الصورة ليس لها علاقة بي نهائيًا".

وأوضحت أنها لم تذهب إلى المحكمة كما قيل لمتابعة التحقيق في قضيتها التي أعادتها للأضواء أيضًا في الفترة الأخيرة بعدما صدمت الجميع باتهامها صديقتها المقربة بسرقة مجوهراتها بقيمة ما يقارب 5 مليون جنيه.

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وأشارت إلى أنها حضرت أمام النيابة منذ 5 شهور فقط.

وكانت شيرين - 51 عامًا- من أبرز نجمات فترة التسعينيات في الشاشة المصرية وعرفت بجمالها قبل ان تصدم الجميع باعتزالها الأضواء في عام 2007 بمسلسل "أصعب قرار" واشتهرت أيضًا بعملها مع الفنان عادل إمام في عدة أعمال مثل فيلم "أمير الظلام" ومسرحية "بودي جارد".