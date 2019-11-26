أول رد فعل من شيرين سيف النصر على صورتها بـ العباءة

علقت الفنانة شيرين سيف النصر، على الصور المتداولة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي عباءة وبوزن زائد، قائلة “مش انا”.

وأكدت شيرين سيف النصر، في تصريحات صحفية، أنها متواجدة الآن في لندن، لزيارة شقيقها، وستعود للقاهرة خلال أيام، معبرة عن حزنها الشديد من الصورة المتداولة لها، قائلة “دي شبيهتي.. هي الناس بتجيب الحاجات دي منين”.

وأعلنت شيرين سيف النصر أنها لم تدخل المحكمة أثناء محاكمة السيدة التي قامت بسرقة مجوهراتها التي تقدر بـ2 مليون جنيه.