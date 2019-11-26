بالفيديو.. بعد وضعها شروط صارمة للزواج من بناتها.. الجمهور لـ أبرار الكويتية: خليهم عندك

تعرضت الفنانة أبرار الكويتية ، لهجوم وإنتقادات واسعة من قبل جمهورها ، بعد كشفها عن الشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص يريد الزواج من بناتها.

حيث قالت أبرار ، خلال مقطع فيديو لها :”هذه الشروط يجب أن ينفذها أي شخص يريد أن يتزوج من بناتي، فيجب أن يدفع مهرا فوق الـ10 ألاف دينار والشبكة عليه، ويجب ان يقيم لها حفل زفاف يليق بها، هذا بخلاف حفل الاستقبال، والحنة”.

وأضافت : “إذا علمت أن أحدا من عائلة هذا العريس تعدى بكلمة أو بأي شيء على بناتي سوف أبلغ الدورية، فأولادي لا يتم معاملتهم هكذا، ويجب أن يكون شهر العسل في إحدى الدول الاوروبية وأن يشتري لها الماركات لأن بناتي يشبهونني”.

وهذه الشروط التي أفصحت عنها ، لم يتقبلها الجمهور وعرضها لهجوم عنيف من قبل البعض ، ومعتبرينها شروطا تعجيزية ، كما أنها لاتليق ببناتها ، قائلين لها ” خليهم عندك”.

ويشار إلى أن الفنانة الكويتية أبرار لديها 4 بنات هن “ملاك” و”زهراء” من زواجها الأول، و”آية” و”فاطمة” من زواجها الثاني، وأنجبت من زوجها الثالث “يوسف”، بينما لم تنجب من زوجها الرابع.