شاهد: عفاف شعيب تكشف لأول مرة عن سبب انفصالها عن زوجها السابق

أعلنت الفنانة عفاف شعيب، لأول مرة سبب انفصالها عن زوجها السابق المنتج رياض العريان والد المخرج طارق العريان زوج المطربة أصالة.

وأوضحت خلال حوارها في برنامج “تحيا الستات” مع راغدة شلهوب الذي يعرض عبر قناة “النهار”، أن الغيرة القاتلة هي سبب انفصالها عن زوجها السابق، فعلى الرغم من أن زوجها كان شهماً ومحترماً، إلا أن نجاحها كان يزعجه.

وأشارت إلى أن طليقها كان يغار منها وعليها ولكن غيرته منها كانت جنونية، فكانت تستفزه طريقة استقبالها في الخارج ولقائها مع المعجبين، وبخاصة بعد أن شاركت في العديد من الأعمال الناجحة، مثل “الشهد والدموع” و”رأفت الهجان”، وكانت تتعجب من ردة فعله لأنه هو من شجعها في البداية على النجاح.

وأضافت أنها انفجرت في النهاية وطلبت الطلاق، بعد أن رأت الكثير منه، مضيفة: “لم أتحمل غيرته وحاولت إرضاءه ولكن دون فائدة فهو إنسان جيد جدًا، ولكن شياطين الإنس والجن كان لها دور في انفصالنا، وكان يستمع إلى الغير كثيرا”.