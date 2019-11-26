ظهر الفنان المصري عادل إمام وهو يرقص بمناسبة عيد ميلاد ابنه “رامي” لينهي بذلك شائعات تدهور حالته الصحية التي طاردته خلال الفترة الأخيرة.
وكانت الفنانة المصرية داليا البحيري، نشرت مقطع الفيديو عبر خاصية ”ستوري“ على ”إنستغرام“، تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر خلاله فريق عمل مسلسل ”فالنتينو“ الذي يقوم ببطولته الزعيم، وهم يحضرون مفاجأة للمخرج رامي إمام، بالاحتفال بعيد ميلاده الـ45 الذي يوافق 25 نوفمبر.
وبدا عادل إمام في الفيديو بصحة جيدة، ولم يكتف بمجرد الظهور، بل حرص على الرقص بجوار نجله على أنغام أغنية عيد الميلاد الشهيرة، ممسكًا في يده ”سجارة“ التي يبدو أنها لا تفارقه.
وكانت شائعات قد تردّدت مؤخرًا تُفيد تدهور حالته الصحية والتزامه بمواعيد محددة لتصوير دوره في مسلسله الجديد، في حين انتشرت أنباء أخرى عن وفاته، خاصة بعد المنشور الذي كتبه نجله محمد إمام عبر حسابه الشخصيّ في ”إنستغرام“، طلب خلاله الدعاء لكلّ من رحل عن عالمنا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعات وفاته.. شاهد عادل إمام يظهر راقصا بمناسبة عيد ميلاد ابنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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