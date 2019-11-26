الفيولينة والبيانو فى حفل جديد للمركز الدولى‎

إستمراراً للنجاح الكبير الذى تحققه حفلات المركز الدولى للفنون- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، يقام فى الثامنة مساء الجمعة 29 نوفمبر القادم حفل جديد من حفلات المركز بقصر المانسترلى بالمنيل.

حيث يقدم الفنان حسام شحاتة بالإشتراك مع عازف البيانو البريطانى ديفيد هيلز ريسيتال الفيولينة والبيانو، يتضمن برنامج الحفل عدد من الأعمال لكبار الموسيقيين العالميين:"تارتينى، موتسارت وفاينيافسكى" بالإضافة إلى مقطوعات أخرى لبراهمز وساراساتى" .

شارك "شحاتة" بالعديد من الورش الفنية الدولية مع أشهر أساتذة الفيولينة فى العالم، قدم أول حفلاته كعازف صولو مع أوركسترا القاهرة السيمفونى عام 2000، بعدها أصدر أول إسطوانة لمعزوفاته عام 2001 كجائزة لأحسن موهبة صاعدة ضمن ورشة موسيقية بهولندا.

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شارك كعازف صولو فى العديد من الريسيتالات وموسيقى الحجرة فى مصر، ألمانيا، هولندا، بولندا، النمسا، أسبانيا سجلت معظم

هذه الحفلات للاذاعات.

كما حصل على العديد من الجوائز فى مصر والعالم أهمها: جائزة فى الإبداع الموسيقى من رئيس الجمهورية عام 2016.

تخرج ديفيد هيلز من جامعة دورهام بشمال إنجلترا، ثم درس بمدرسة جيلدهال العليا للموسيقى وفنون الدراما بلندن .. وهو عضو بكونسرفتوار القاهرة وفرقة أوبرا القاهرة منذ عام 1980 .

يذكر أن المركز الدولى للفنون إفتتحه أ.د. فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق والمايسترو هشام جبر المشرف الفنى على نشاطه منتصف شهر نوفمبر الحالى، ويعنى بتقديم الفنون المختلفة .