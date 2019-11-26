بالصور.. عرض تبرعوا لبناء مسرح على مسرح الهوسابير

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قدمت فرقة فيكتا، مساء أمس، الأثنين، العرض المسرحي تبرعوا لبناء مسرح (طيب يا صبر طيب)، وذلك علىمسرح الهوسابير.
يشار إلى أن شهد العرض إقبال جماهيري كبير، وتفاعل
ويذكر أن العرض إعداد نورهان صلاح الدين ، تأليف فريف ڤيكتا، فكرة وإخراج محمود أبو زيد.
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