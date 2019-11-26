بالصور.. عرض تبرعوا لبناء مسرح على مسرح الهوسابير

قدمت فرقة فيكتا، مساء أمس، الأثنين، العرض المسرحي تبرعوا لبناء مسرح (طيب يا صبر طيب)، وذلك على

يشار إلى أن شهد العرض إقبال جماهيري كبير، وتفاعل

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المشاهدين مع العرض معبرين عن مدى إعجابهم به.

ويذكر أن العرض إعداد نورهان صلاح الدين ، تأليف فريف ڤيكتا، فكرة وإخراج محمود أبو زيد.