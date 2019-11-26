الليلة.. عرض الممر ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

يقام مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 41 برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى، في التاسعة والنصف، بقاعة مركز الإبداع، ضمن قسم بانوراما السينما المصرية 2019.

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف.

Advertisements

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق،

إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويرية