بعد تصدرها جوجل مصر والسعودية.. ما لا تعرفه عن شيرين سيف النصر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لسيدة ترتدي عبائة فضفاضة ونظارة طبية مؤكدين أنها الفنانة شيرين سيف النصر بعد أن ظهرت علامات الزمن عليها وتغيرت ملامحها بشكل كبير، مما جعل الفنانة تتصدر محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية.

لتخرج شيرين سيف النصر عن صمتها وتؤكد أن الصورة لسيدة شبيه لها ولكنها ليست هي حيث أنها حاليا في لندن تزور شقيقها وستعود في الايام المقبلة، مؤكدة انها تنوي العودة للتمثيل مرة أخرى.

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وتواكب تلك الضجة التي احدثتها الصورة وجددت في اذهان الجمهور أعمالها مرة أخرى بذكرى عيد ميلادها الـ52 الذي يحل غدا يوم الاربعاء الموافق 27 نوفمبر.

زيجاتها

تزوجت شيرين سيف النصر ثلاث مرات، كانت

الأولى من رجل الأعمال السعودي "عبد العزيز الإبراهيم" شقيق صاحب محطة إم بي سي الفضائية، والثانية من الفنانوفي 2010، تزوجت من الطبيب رائف الفقي، ولكن كان نصيب تلك الزيجة مثل سابقيها وانتهت بالانفصال، توفت والداتها عقب طلاقها بفترة قليلة فأصيبت بأزمة نفسية كبيرة تجاوزتها بعد فترة كبيرة.

نشأتها

ولدت شيرين سيف النصر عام 1967، في الأردن لأب مصري من أصول شركسية هو الصحفي إلهام سيف النصر، ولأم فلسطينية، درست بكلية الحقوق وعاشت فترة طويلة بفرنسا والتقت هناك بالفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله في السفارة المصرية وهو من قدمها للسينما، واعتزلت الفن عدة

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مرات وعادت بعد فترة لتقدم أعمال فنية جديدة.

ابرز أعمالها

قدمت شيرين سيف النصر عدد ليس كبير من المسلسلات ولكنها تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور وابرزها: "اللص الذي احبه"، و"غاضبون وغاضبات"، و"من الذي لا يحب فاطمة"، "المال والبنون"، بجانب فيلم سواق الهانم مع العبقري أحمد زكي وفيلم النوم في العسل أمام الزعيم عادل إمام الذي شاركته لحوالي تسع سنوات في مسرحية بودي جارد.

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قضايا وشائعات

اثارت صورها مع طليقها الدكتور رائف الفقي الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وتسائل الجمهور هل هي تزوجت مرة أخرى؟ وما السبب وراء نشر تلك الصور، لتنفي تلك الأخبار وتؤكد أن ما تم تداوله من صور قديمة جدا اثناء فترة زواجها مؤكدة أنها لم تتزوج حتى الآن.

كما واجهت صدمة كبيرة في صديقتها المقربة التي كانت تتردد عليها بشكل يومي حيث سرقت مجوهراتها التي تقدر بحوالي 2 مليون جنيه، ووصل الأمر للقضاء.