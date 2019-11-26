عبرت المطربة أمينة عن سعادتها بحصولها علي لقب أفضل مطربة شعبية لعام 2019، في استفتاء وشوشة، ووجهت شكر خاص لجمهورها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت أمينة عبر حسابها: "شكرا جمهوري العزيز علي الجائزة اللي بجد لو مش انتو مكنتش هبقي في المكانه اللي انا فيها بحبكم كلكم وبشكر كل واحد صوت ليا.. بحبكم".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور تهنئها علي ذلك التكريم إلي جانب عدد من النجوم، أبرزهم المطرب سعد الصغير الذي قال: "الف مبروك اختي وحبيبتي تستحقي يابنت الاصول ويارب اشوفك دايما في نجاح مبروك حبيبي".



"إنستجرام".كتبت أمينة عبر حسابها: "شكرا جمهوري العزيز علي الجائزة اللي بجد لو مش انتو مكنتش هبقي في المكانه اللي انا فيها بحبكم كلكم وبشكر كل واحد صوت ليا.. بحبكم".وانهالت عليها تعليقات الجمهور تهنئها علي ذلك التكريم إلي جانب عدد من النجوم، أبرزهم المطرب سعد الصغير الذي قال: "الف مبروك اختي وحبيبتي تستحقي يابنت الاصول ويارب اشوفك دايما في نجاح مبروك حبيبي".

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اول تعليق من أمينة بعد حصولها علي افضل مطربة في استفتاء وشوشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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