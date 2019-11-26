الخميس.. محمد منير يحيي حفلًا غنائيًا بنادي هيليوبليس

يلتقي الكينج محمد منير جمهوره ومحبيه من خلال حفل غنائي بنادى هيليوبليس في مصر الجديدة، وذلك يوم الجمعة المُقبل الموافق 29 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسةمساءً.
ومن المقرر أن يقدم منير خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي يحبها الجمهور وبتفاعل معها، منها "يا ليلة عودي، يونس، في عشق البنات، لما النسيم، يا حمام، شمندورة، وغيرها".
جدير بالذكر أن الكينج أحيا مؤخرًا حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ28، في حضور وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.
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