تعرف على موعد حفل نداء شرارة في دبي

تستعد المطربة نداء شرارة إلى إحياء حفل غنائي كبير، بأحد الفنادق الكبرى في دبي، وذلك يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر المُقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تشدو نداء خلال الحفل بأجمل الأغاني التي يعشقها جمهورها، منها "بتخون، سهرانة أنا، حكايتي، كلام في كلام، هب السعد،

يانور، ادور عليك، يجرحني، وغيرها".يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة، كانت أغنية بعنوان "حكايتي"، التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.