بالصور.. محمد صبحي ينصف المرأة في "أنا والنحلة والدبور"

أفتتح الفنان الكبير محمد صبحي مساء أمس الإثنين، في عرض خاص للصحفيين مسرحيته الجديدة "أنا والنحلة والدبور"، على مسرح مدينة سنبل، والذي أعقبه مؤتمر صحفي لمناقشة أحداث المسرحية.

يناقش صبحي في مسرحيته الجديدة قضية من القضايا الهامة للمرأة في إطار كوميدي خفيف كما عودنا في أعماله، بالإضافة إلى الرسالة الهادفة والقيمة التي يريد إيصالها للمجتمع.

وأنصف صبحي المرأة خلال أحداث المسرحية مسلطاً الضوء

على الدور الذي تقوم به المرأة ويتغافله المجتمع الذكوري الذي نعيش فيه.

وقال صبحي خلال المؤتمر الصحفي أن الفن يتناول قضايا المرأة بصورة مشينة، ويعكس للجمهور العربي صورة سيئة عن المرأة المصرية.

وأضاف صبحي أنه ليست هناك مساواة بين الرجل والمرأة وأن كلٍ منهم له دور مكمل للأخر وتنعكس العلاقة

بينهما على تربيتها لأبنائهما.

وعقبت الفنانة الكبيرة سمحية أيوب والتي كانت ضمن الحضور، أن المرأة أخذت حقوقها في الكثير من المجالات، فأصبحت وزيرة وسفيرة وقاضية، الا أن نظرة المجتمع لها ما زالت نظرة سطحية.

وتعرض مسرحية "أنا والنحلة والدبور" ضمن مهرجان المسرح للجميع، وهي من بطولة النجم محمد صبحي، سماح السعيد، عبدالرحيم حسن، وعدد من الوجوه الشابة، وهي من تأليف أيمن فتيحة وإخراج محمد صبحي.

وتعرض المسرحية أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع على مسرح مدينة سنبل في السابعة والنصف مساءاً.

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