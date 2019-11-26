تراند اليوم : فيفي عبده قفلة علي نفسها يعيني .. فيديو

في أول ظهور لها بعد وفاة شقيقتها، طمأنت الفنانة فيفي عبده جمهورها على حالتها الصحية، عقب اختفائها منذ جنازة شقيقتها، وعدم ردها على مكالمات الفنانين، وإغلاق هواتفها حتى وقت قريب.

اعتذرت فيفي خلال تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها الرسمي على Instagram، عن اختفائها وعدم ردها على مكالمات زملائها وأصدقائها من الوسط الفني وخارجه، موضحة أنها تمر بحالة نفسية سيئة للغاية، لا سيما وأنها كانت ملازمة لشقيقتها على مدار شهرين كاملين قبل وفاتها، خلال تواجدها في المستشفى.

أضافت: “أنا طبعا اسفة إني قافلة الموبايلات ومبردش على حد.. بس أنا نفسيتي تعبانة جدا.. مش عارفه اقول ايه للي سألوا عليا وحاولوا يعزوني، بشكركم من كل قلبي ربنا يخليكوا ليا ويارب اجيلكوا في الفرح، هي في مكانة أحسن من اللي إحنا فيها ربنا استرد وديعته، لا لوم ولا اعتراض الحمد لله رب العالمين”.

وعن سبب عدم إقامة عزاء لشقيقتها واختفائها منذ وقت الجنازة، قالت فيفي: “بعتذر إني مقدرتش اعمل عزاء ليها، لأني في حالة سيئة لا تسمح إني اقف اخد عزا، أهلي عملوا لأختي عزاء مطرح ما اتولدنا في نفس اليوم، أنا بس كنت موجودة لحد الترب ومقدرتش أكمل، لأن نفسيتي تعبانة جدا وكانت حالتي وحشة جدا، الحمد لله على كل حال، ومتشكرة جدا لكل اللي سألوا عني.. وأوعدكم أما ابقا كويسة هطلعلكم لايف”.