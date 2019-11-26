تراند اليوم : فيلم “غبت طويلًا يا بُني” يسيطر علي جوائز “الديك الذهبي”

عززت جوائز مهرجان”الديك الذهبي” لهذا العام، والذي يخص مواهب الأفلام المحلية، عززت الثقة في إمكانية رفع سقف الجودة للسينما الصينية. حيث تم الإعلان عن عشرين جائزة خلال الحفل الختامي للدورة الـ28 لمهرجان “الديك الذهبي و10 زهرة” السينمائي الصيني، الذي اختتم في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان يوم السبت. وحظيت هذه الدورة من المهرجان باهتمام كبير على أهم مواقع التواصل الصينية “سينا ويبو”، حيث جذب هاشتاج الحفل أكثر من 720 مليون مشاهدة. كما وجه المهرجان دعوات السجاد الأحمر لأكثر من 600 نجم.

فيلم “غبت طويلًا يا بُني” so long, My Son الذي جمع بين جائزتي أحسن ممثل وممثلة في مهرجان برلين السينمائي الدولي في وقت سابق من هذا العام لكل من الممثل الصيني وانغ جينغ تشونغ والممثلة الصينية يونغ، نفس الفيلم تحصل على نفس الجوائز في مهرجان الديك الذهبي الصيني. تحصل الفيلم، الذي يدور حول عقود من المعاناة التي خلفها موت ابنهم، على جائزة أفضل سيناريو، والذي شارك في كتابته”أه ماي”وإخراجه “وانغ شياو شواي”. وحول هذا الفوز قال “وانغ جينغ تشون” إنه سعيد بفوزه بجائزة أفضل ممثل، وهي الأولى في حياته المهنية التي امتدت حوالي 20 عامًا. وقال إن الجائزة حققت أعلى طموحاته كممثل محترف.

كما تحصل فيلم “الأرض المشردة” The Wandering Earth، الذي يمثل انطلاقة جديدة لأفلام الخيال العلمي الصينية، على جائزة أفضل صورة. وقال “قوه فان”، مخرج الفيلم، إنه بصدد إعداد تكملة وسوف يقضي ثلاث أو أربع سنوات في كتابة النص، تليها سنة من التصوير. وقال “قوه” إن فيلم الأرض المشردة، على الرغم من شعبيته الساحقة بين الجماهير الصينية، إلا أنه قد تجاوز 60 نقطة من أصل 100 في النظام المرجعي لأفضل أفلام الخيال العلمي في العالم. وقال إنه يأمل في أن يرفع الجزء القادم إلى “حوالي 70 نقطة”.

فاز المخرج “دانتي لام” من هونغ كونغ والذي اشتهر بمشاهده المثيرة، بجائزة أفضل مخرج لشباك التذاكر عن فيلم “عملية البحر الأحمر””Operation Red Sea” قال “لام” إن تسلسل الحركة – الذي يحدث في البحر والبر وفي السماء – لم يكن التحدي الأكبر له. بل كان يكافح من أجل البحث عن “روح الفيلم” قبل البدء في تشغيل الكاميرات. وكانت النتيجة هي خلق عمل يعكس عظمة الإنسانية.

Advertisements

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق جوائز الديك الذهبي باعتبارها واحدة من أرقى الجوائز المرموقة في الصين منذ عام 1981. ابتداء من عام 2005، تم دمجها مع مهرجان “مائة زهرة السينمائي” لتصبح تقدم بشكل متناوب. لكن من الآن فصاعدا سيتم عقد جوائز الديك الذهبي سنويًا مع تكريم يتم تقديمه في شيامن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وفقًا لإدارة السينما الصينية، أكبر منظم لهذه الصناعة في الصين، أنتجت الصين 1082 عملا وحققت 61 مليار يوان (8.7 مليار دولار أمريكي) من إيرادات شباك التذاكر العام الماضي. وقال “شو” إنه يأمل أن تتصدر الأفلام المحلية موجة الأفلام الصينية في جميع أنحاء العالم، كما عبر عن تشجيعه للمواهب المحلية على السعي لتحقيق مستوى عالٍ.

وانغ شياو شواي وأيه مي الفائزان بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم “غبت طويلًا يا بُني” في جوائز الديك الذهبي في شيامن بمقاطعة فوجيان يوم السبت.