شيرين سيف النصر تكشف حقيقة الصور المتداولة لها : ” الناس بتجيب الحاجات دي منين “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - انتشر على عدد من مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الإثنين صورا تم إنسابها على إنها للفنانة ” شيرين سيف النصر ” خلال حضورها لجلسة محاكمة صديقاتها التي سرقت مجوهراتها من أجل الاستماع إلى أقوالها .

وخرجت شيرين سيف النصر في تصريحات صحفية لنفي علاقتها بهذه الصور المنسوبة لها وإنها غير موجودة بمصر حاليا وتتواجد في لندن منذ فترة كبيرة لزيارة شقيقا ومن المقرر أن تعود للقاهرة خلال الأيام المقبلة .

وأكدت على أن الصور المنتشرة على السوشيال ميديا ليست صورها وإنما هي لشبيهة لها .. وإنها لم تدخل المحكمة أثناء محاكمة السيدة التي سرقتها ولكنها حضرت إلى النيابة منذ 5 شهور فقط .

Advertisements

وتساءلت شيرين سيف النصر عن السبب من وراء نشر هذه الصور وإنسابها لها وإثارة تلك الضجة معربة عن استيائها فقالت : ” بالنسبة لي معرفش الناس بتجيب الحاجات دى منين والصورة ليس لها علاقة بي نهائيا ” .