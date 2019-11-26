المطربة شذى تحصل على حكم قضائي ضد فتاة «سبتها» على انستجرام.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت المطربة المصرية شذى على حكم قضائي ضد فتاة قامت بسبها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

شذى قامت بنشر الحكم الصادر ضد الفتاة، والذي نص على تغريمها 200 ألف جنيه ودفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني وإلزامها بالمصاريف.

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ومن خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، كتبت شذى معلقة: «من سنه تقريبا اتعمل حساب مزيف وشتمني بأقذر الشتايم وكلام وحش جدا وروحت وعملت محضر ومكنتش متخيله أن حقي هيرجعلي،وأن هيتعرف مين عمل كده، بس الحمد لله أن إحنا في دولة قانون محترمه، وأن عندنا أجهزه حديثه قدرت توصل للي عمل فيا كده، وأنا فضلت ساكته وماشيه خطوات قانونية، وكنت واثقه في ربنا وفي القانون أن حقي هيرجع».

المطربة المصرية أضافت: «حسبنا الله و نعم الوكيل فأي حد يفكر يشوه بني آدم زييه، وربنا يعافينا و يبعدنا عن سواد القلوب والغل، شكرا لكل حد تعب علشان يوصل للجاني ، شكرا لضباط مكافحة الجريمة الإلكترونية والقضاه المحترمين اللي اعتبروا أني أخت أو بنت أي حد منهم وأصدروا الحكم العادل .. الحمد لله».

طرحت الفنانة شذى أغنية جديدة مصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان “المرأة المستقلة”، يشارك في غنائها كل من أوكا وأورتيجا.