ليلى علوي ولبلبة والنجمات في عرض فيلم «احكيلي» بالقاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد من النجوم على المشاركة في العرض الخاص لفيلم “احكيلي”، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

ومن النجوم الذين أطلوا على السجادة الحمراء للفيلم، إلهام شاهين، وليلى علوي، ولبلبة، وشيرين رضا، ودرة التونسية، وكندة علوش، ونورا، والإعلامية بوسي شلبي، وحرص على إطلالات النجمات اللون الأسود.

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فيلم “احكيلي”، من إخراج ماريان خوري، و يشارك في المسابقة الدولية، ويعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم يرصد رحلة شخصية إنسانية وبصرية تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين، التي يعود أصلها لبلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتان ببعضهما، حيث تحكي الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، الأم هي مخرجة الفيلم ماريان خوري، و”الابنة” هي ابنتها “سارة” التي تدرس السينما في كوبا.