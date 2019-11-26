سر حب نانسي عجرم لإحياء الحفلات في قبرص.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا كبيرًا في قبرص حضره حشد هائل من جمهورها من الجاليات العربية وبعض الجنسيات.

نانسي عجرم، قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل معها الجمهور بشكل كبير طوال الحفل.

وأطلت نانسي خلال الحفل، بجمبسوت باللون الفضي، وقدمت مع الفرقة المصاحبة لها عدد من الرقصات خاصة على نغمات اغنية “بدنا نولع الجو”، والتي ألهبت حماس الجماهير المشاركة في الحفل.

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وكشفت نانسي خلال تصريحاتها لبرنامج et بالعربي، عن سر حبها للحفلات في قبرص قائلة: “فيه تجاوب كبير من قبل الناس، كما أنهم يحبون الفن و الطرب والسمع والحفلة كانت حلوة”.

و على الرغم من الحفلات التي قدمتها نانسي خلال الأيام الماضية في مصر، ودبي، والرياض، وقبرص، إلا أنها تستعد لإطلاق ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة.

كما تواصل تصوير الحلقات الغير مباشرة من برنامج The Voice Kids، والذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم غلى جانب كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنان المصري محمد حماقي، ولم يكشف عن موعد عرض البرنامج بعد.