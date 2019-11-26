أحمد حلمي يسخر من صورته في الطفولة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري أحمد حلمي عن صورة جديدة من ألبوم طفولته، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع «تويتر».
حلمي ظهر في الصورة وهو في مرحلة الصبا، وكتب معلقا: «الزمن الجميل لما كانت الأقفاص بتتعلق من غير عصافير والبلكونة ليها شباك والترنج كان بني في بيج.. هو كله يعدي إلا الترنج البني».
الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من متابعي الفنان المصري، واعتبرها الفانز لقطة طريفة جدا، وقال متابعيه أن شكله لم يتغير كثيرا.
يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، فيلم “خيال مآتة” من تأليف عبد الرحيم كمال وبطولة منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني، وإخراج خالد مرعي، ورغم آمال حلمي لم يحقق الفيلم النجاح المرجو منه.
والفيلم تدور احداثه فى اطار اجتماعى كوميدى حول شاب يحترف النصب وحين يكبر فى مرحلة الشيخوخة يفكر فى الاستعانة بحفيده ليعيد تصحيح المسار.
الفنان المصري احتفل بعيد ميلاده الخمسين مؤخرا، كما احتفلت زوجته منى زكي بعيد ميلادها في نفس اليوم.
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