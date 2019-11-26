صورة منسوبة لشيرين سيف النصر تصدم جمهورها.. والفنانة تعلق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صورة منسوبة للفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة ظهرت لسيدة بجسد ممتلئ وترتدي نظارة طبية وعبائة مطرزة وتتشابه ملامحها مع الفنانة المعتزلة، وسببت صدمت لجمهور النجمة الشقراء، خاصة أنها كانت فتاة أحلام العديد من جمهورها.

شيرين سيف النصر، ردت في تصريحات صحفية على حقيقة الصور مؤكدة أنها ليست السيدة الموجودة في الصور ولا تعرفها.

وأضافت أنها تتواجد الآن في لندن لزيارة شقيقها، وستعود للقاهرة خلال أيام، ولا تعرف سبب نشر هذه الصور في ذلك التوقيت رغم التشابة الكبير بينها وبين هذه السيدة.

وأوضحت أنها لم تدخل المحكمة في قضية سرقة مجوهراتها وإنما أدلت بأقوالها في النيابة وكان ذلك منذ خمسة أشهر.

يذكر أن شيرين، كانت قد تعرضت لسرقة مجوهرات من شقتها وصلت قيمتها إلى 3 ملايين جنيه، على يد أقرب صديقاتها في شهر أغسطس الماضي.

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الفنانة المصرية كانت قد أكدت في تصريحات صحفية بعد الحادث أنه لا صحة لاعتقاد البعض أنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، بعدما ابتعدت عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التلفزيوني.

وأضافت أن ابتعادها خلال السنوات الماضية كان لوفاة والدتها، مما أثر على حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيالة للتمثيل.

وتابعت: “أعتبر نفسي كنت في فترة هدنة، ولكني أعد الجمهور بالعودة خلال الفترة القادمة، من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقراءتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قراري النهائي فيها”.

يذكر أن أهم أعمال شيرين سيف النصر، “مين اللي مايحبش فاطمة، و النوم في العسل، وأمير الظلام، ومسرحية بودي جارد”، مع الفنان عادل إمام.