عصام كاريكا: سأعتزل بسبب أنغام

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قال الفنان المصري عصام كاريكا، إنه تعاون كملحن مع عدد كبير من نجوم الفن الكبر في مصر والوطن العربي.
وأضاف خلال لقائه في برنامج the insider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي: “من النجوم الذين تعاونت معهم الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، وصابر الرباعي، وراغب علامة، ومصطفى قمر” وحكيم، ولكن إلى الآن لم أتعاون مع أنغام”.
وتابع: “أتمنى العمل مع أنغام، و بعدها اعتزل بقى”، موضحًا أنه ينتظر لحن مناسب ليعرضه عليها خلال الفترة المقبلة.
وكشف خلال اللقاء أنه سيقوم بتلحين جميع الأغاني لمسرحية “لوكاندا الأوباش”، حيث طلبه المنتج حمدي بدر لهذا الأمر، وأنه سعيد بهذا التعاون ومتفائل بالمسرحية والتعاون مع مايا دياب.
مسرحية “لوكاندة الأوباش”، يشارك في بطولتها كل من الفنان ماجد المصري، ومايا دياب، وحسن الرداد، وهالة فاخر، وحمدى الميرغنى، وسعد الصغير، وبدرية طلبه، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، ضيفة شرف المسرحية الإعلامية إنجى علين وهي من إخراج الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمقرر عرضها يوم 4 ديسمبر في موسم الرياض، وحتى يوم 10 ديسمبر.
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