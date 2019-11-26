عادل إمام يفاجئ ابنه رامي بالرقص في عيد ميلاده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشر فيديو عبر "يوتيوب" يرقص فيه الفنان عادل إمام على أنغام أغنية "سنة حلوة يا جميل"، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نجله المخرج رامي إمام، في نفي قوي لشائعات تدهور حالة "الزعيم" الصحية.

ويبدو من الفيديو أن الاحتفال كان داخل أحد البلاتوهات حيث يقوم الفنان بمواصلة تصوير مسلسله "فلانتينو" والذي يخرجه نجله رامي إمام الذي يظهر برفقة والده.





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وكان الفنان محمد عادل إمام نشر صورة برفقة شقيقه رامي عبر حسابه على "أنستقرام" وكتب يقول: "النهاردة عيد ميلاد أخويا الكبير وصاحبي الجدع وسندي في الحياة".

وكانت شائعات كثيرة انتشرت مؤخرًا، عن تدهور حالة عادل إمام الصحية وصلت لحد إعلان وفاته، وهو ماتم نفيه خلال الأايام الماضية.



