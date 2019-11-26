صناع الفيلم التونسي "بيك نعيش": القصة واقعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك الفيلم التونسي "بيك نعيش" في مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الذى انطلقت فعالياته الخميس الماضي وتستمر حتى 30 نوفمبر.

وقال مهدي البصراوى مخرج الفيلم لـ"العين الإخبارية": "أشعر بالفخر والشرف لوجود الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، وأتمنى أن يفوز بإعجاب الجمهور والنقاد، إذ تدور أحداثه في عام 2011 حول عائلة تونسية تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها".

دور صعب قدمته بطلة الفيلم، الفنانة التونسية نجلا بن عبدالله، وقالت إن الفيلم يناقش قصة إنسانية والأحداث مستوحاة من الواقع، وتتمنى أن تصل رسالة الفيلم للجمهور فى كل مكان.

وكشف منتج الفيلم حبيب عبدالله أن التحضير للفيلم استغرق 5 سنوات كاملة، وشارك في إنتاجه 5 دول، ويعد عرضه فى القاهرة السينمائي هو العرض العالمي الأول بعد مشاركته في أيام قرطاج السينمائية.