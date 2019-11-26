بطل مسلسل "زهرة الثالوث" يتعرّض للإحراج أمام خطيبته في الشارع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنان التركي أكين أكينوزو المعروف بـ"ميرال" بطل مسلسل "زهرة الثالوث" لموقف محرج في أحد شوارع مدينة إسطنبول وكان يرافقه والدته وخطيبته؛ إذ كانوا يتسوّقون تحضيرًا لزفاف الفنان في الفترة القليلة المقبلة.

ووثق مقطع فيديو ظهور أكين أكينوزو عندما انتهى من التسوق، فاتجه نحو الشارع في منطقة "نيشانتاشي" الفاخرة مع والدته وخطيبته ساندرا، ليوقف سيارة أجرة، غير أنه تفاجأ أن السائق رفض أن يسمح له بركوب السيارة.

وبحسب صحف تركية فإن السائق قد رفض ركوب الفنان معه؛ لأنه لا يتجه لنفس المكان الذي كان أكين أكينوزو يريد الذهاب إليه مع عائلته.

ويتحضّر الفنان للزواج من خطيبته في أجواء سرية بعيدًا عن وسائل الإعلام كما حدث بالنسبة لخطوبتهما المفاجئة التي تمت بعيدًا تمامًا عن الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمّد أكينوزو الظهور بشكل متكرر في الآونة الأخيرة مع خطيبته ليدحض كل الشائعات التي رافقته حول وجود خلافات بينهما وكذلك بسبب انتقادات البعض لقيامه بإخفاء خطيبته، وإبقاء حياته بعيدة عن جمهوره الذي يفضّل الاطلاع على هذه التفاصيل.

يذكر أن "زهرة الثالوث" بموسمه الثاني حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية، مُحافظًا على نجاح الجزء الأول منه، غير أنه قد أثار الجدل في حلقته الـ 19 التي عُرضت مؤخرًا بسبب ما أطلق عليه الجمهور مشهد "أطول قبلة في تاريخ الدراما التركية"؛ إذ شهدت الحلقة قبلةً بين بطلي العمل الممثل أكين أكونوزو والذي يجسد دور "ميران" والممثلة التركية ايبرو شاهين والتي تجسد دور "ريان".

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واستمرت القبلة بين بطلي العمل إلى ما يقارب الدقيقة، كما بدت جديدة نوعًا ما على الدراما التركية التي تشهد بعض القيود، وأبدى عدد من جمهور المسلسل استياءهم من هذه القبلة، مستنكرين وجود المشهد وعدم اقتطاعه من العمل.

وتساءل الكثيرون بأنه هل سيكون للرقابة التركية دور في إقرار عقوبة على المسلسل بالإضافة لحذفه، خاصة وأن الهيئة فرضت بعض الشروط مؤخرًا من ضمنها وقت محدد لا يتجاوز الثواني لأي قبلة تُعرض في أي عمل.

وكانت الرقابة فرضت عددًا من الغرامات والقيود على عدد من المسلسلات، والتي احتوت مشاهد جريئة أو حتى مشاهد عنيفة تُعزز لفكرة العنف.