المغنية فيرجي والممثل جوش دوهامل ينفصلان رسميًا.. وهذا ما قاله الأخير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت المغنية الأمريكية "فيرجي"، قد صدمت معجبيها بإعلان انفصالها عن الممثل "جوش دوهامل"، في عام 2017، بعد زواج دام 8 سنوات.

وفي حين أن البقاء فترة طويلة دون طلاقهما رسميًا، فتح باب الأمل لمحبيهما بإمكانية استئناف علاقتهما، إلا أنه أصبح ليس هناك مجال للرجعة الآن.

فحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتهت علاقة الثنائي بالطلاق رسميًا مؤخرًا، وذلك بعد عامين منذ اتخاذهما قرار الانفصال.

ووفقًا للوثائق، توصل كل من "فيرجي" (44 عامًا) و"جوش" (47 عامًا) إلى اتفاق للمشاركة في حضانة ابنهما "أكسل جاك دوهامل" (6 أعوام)، وظلت تفاصيل كيفية تقسيم أصولهما وأموالهما وغيرهما، سرية.

يُذكر أن فيرجي طلبت تغيير اسمها، إلى اسمها الحقيقي "ستايسي آن فيرغسون"، بعد الطلاق رسميًا، وحتى الآن لم يُذكر ما إذا فعلًا تم تغيير اسم فيرجي أم لا.

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وكان الثنائي قد أعلنا انفصالهما في سبتمبر عام 2017، عبر بيان مشترك، قالا فيه: "بكل الحب والاحترام قررنا الانفصال في وقت سابق من هذا العام. ولمنح عائلتنا أفضل فرصة للتكيف مع الوضع، أردنا أن يظل هذا الأمر خاصًا بنا قبل مشاركته علنًا. سنظل معًا وندعم بعضنا وعائلتنا دائمًا".

ويجدر بالذكر أنه في شهر يناير من نفس عام الانفصال، احتفل "جوش" و"فيرجي" بذكرى زواجهما الـ 8، هذا وبدأت علاقة الثنائي في عام 2004 وتمت خطبتهما في 2007، قبل دخول القفص الذهبي في 2009.

وعلى الرغم من الانفصال، إلا أن فيرجي وجوش يحتفظان بعلاقة طيبة حتى الآن، وقد سبق وقال جوش: "كانت علاقتي بفيرجي رائعة، فأنا فعلًا أحب هذه الفتاة وسأظل أحبها دائمًا. للأسف لم تنجح العلاقة، ولكنني سأظل أدعمها هي وطفلي".

وفي العام الماضي، قال "جوش" خلال لقاء على الراديو، إنه يريد الارتباط مجددًا وتكوين أسرة جديدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رصدته العدسات برفقة ملكة جمال العالم السابقة "أودرا ماري" (25 عامًا)، والتي ارتبط بها مؤخرًا.

وعلى الصعيد الفني، تشتهر فيرجي بكونها أحد أعضاء فرقة "بلك آيد بيز"، التي ينضم إليها أيضًا "ویل.آي.أم"، وفيما يتعلق بجوش، فهو يشتهر بمشاركته في فيلم "ترانسفورمرز 2".