الكشف عن أبرز الأزمات المؤلمة في حياة حسن حسني بعد شائعة وفاته

تصدر النجم حسن حسني تريند مؤشر البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إنتشار شائعات وفاته والتي أغضبته وعائلته، ودفعت أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للتأكيد بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعة. وبعيدًا عن شائعات وفاة حسن حسني المتكررة والتي أصبحت تنتشر كل فترة على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد واجه حسن حسني عدد من الأزمات ومنها تعرضه لأزمة صحية شديدة في يونيو الماضي احتجازه بالمستشفى لعدة أيام.

وفي عام 2013، توفيت إبنته رشا بعد صراع مع مرض السرطان وعانى من الاكتئاب لفترة طويلة.

أما في عام 2015، فتعرض لأزمة بعد تسريب مقطع فيديو وهو يتحدث مع شخص يفكر في قضاء شهر العسل في المغرب، حيث قال له: «حد يروح للمطعم ومعاه سندوتش»، ليتهم بإهانة الشعب المغربي، ولكنه خرج وأكد على احترامه للمغاربة، موضحًا أنه لا يقبل أي مزايدة.

وقد يهمك أيضًا:

Advertisements