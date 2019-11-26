نانسي عجرم وتامر حسني يستقبلان العام الجديد في أبو ظبي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستعد جزيرة الماريه، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لاستقبال العام الميلادي الجديد 2020 بحفلٍ غنائي مميّز وعرضٍ مبهر للألعاب النارية.

يُعدّ هذا الاحتفال الأكبر من نوعه في العاصمة أبوظبي، حيث سيستمتع زوّار "الماريه" بمجموعة من الفقرات الغنائية المباشرة التي تُقام على ممشى الواجهة البحرية للجزيرة، ويقدمها النجمان تامر حسني، ونانسي عجرم.

المهيري

وفي هذه المناسبة، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة "مبادلة للعقارات والبنية التحتية" التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار": "تحرص جزيرة الماريه كل عام على توفير تجارب ترفيهية متميزة يستمتع بها أفراد المجتمع في أبوظبي، وذلك في إطار التزامنا بتعزيز نهجنا لمواكبة الفعاليات الموسمية".

وأضاف: "نتطلع لاستقبال جمهور الماريه للاستمتاع باحتفال مميّز بمناسبة رأس السنة الميلادية."

يشار إلى أن احتفالات العام الماضي بمناسبة رأس السنة الميلادية استقطبت أكثر من 25 ألف زائر. ومن المقرر أن تستغرق مدة عرض الألعاب النارية للعام الجديد 10

دقائق من التشويق والإثارة، حيث تسبقها مباشرة لحظات العدّ التنازلي إيذاناً ببدء العام الميلادي الجديد. وتستقبل "الماريه" جمهورها بهذا الاحتفال بدءاً من الساعة 6 مساءً، على

أن ينطلق الحفل بدءاً من الساعة 7 مساءً حتى منتصف ليلة السنة الجديدة.

هذا وأشارت الشركة المنظمة للحفل أن تذاكره محدودة وتتوفر حالياً على موقع platinumlist.net لمشاهدة الحفل حصرياً ولأول مرة من أمام خشبة المسرح في حفل هذه السنة الحيّ من تنظيم وإشراف شركة 11 TM entertainment. مع الإشارة إلى أن جميع أفراد العائلة من الضيوف سيستمتعون بمجموعة من الخدمات للراحة والاسترخاء.