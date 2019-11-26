شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يشارك سميحة أيوب فى عمل مسرحي قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد صبحى أن الفترة المقبلة سوف يشارك النجمة سميحة أيوب فى عرض مسرحي، لم يتم الاستقرارعليه حتى الآن ويتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة .
ويناقش النجم محمد صبحى فى مسرحيته الجديدة " أنا والنحلة والدبور" في العرض الخاص أمس قضية المرأة وعلاقتها بالرجل، إعلاء لدور وشكل المرأة فى المجتمع، كأول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف.
"أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة، ويشارك فى بطولتها الفنانون عبدالرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضى وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبدالرحمن محمود.
يذكرأن المسرحية ستُعرض يوم 28 نوفمبر على مسرح محمد صبحى 2 بمدينة سما سنبل، وهو المسرح الجديد الذى تم بناؤه مؤخرا .
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