تذكرتى تعلن إقامة حفل لفرقة "كايروكي" 29 نوفمبر فى نادي الاتحاد بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن شركة تذكرتي، عن إقامة حفل لفرقة كايروكي يوم 29 نوفمبر بمقر نادي الاتحاد الجديد بمحافظة الإسكندرية. Advertisements وقسمت شركة تذكرتي أسعار التذاكر لفئتين الأولى بقيمة 250 جنيه والثانية قيمتها 450 جنيه، ومن المنتظر أن تقدم فرقة كايروكي مجموعة من أجمل أغانيها، ودخلت شركة تذكرتي مجال الحفلات بقوة، وتعهدت بتقديم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربي خلال الفترة القادمة، وتسعى تذكرتي لتقديم خدمة ترفيهية على أعلى مستوي للجماهير المصرية، التي تستحق كل ما هو أفضل في جميع المجالات.

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