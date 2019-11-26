شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى لوفاة ستيفن هيلنبرج مبتكر شخصية SpongeBob والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكري الأولى لوفاة المخرج والمنتج وكاتب مسلسل " SpongeBob "، ستيفن هيلنبرج و الذي توفي العام الماضي بعد إصابته بـ " تصلب جانبي ضموري " ، نقدم معلومات عنه . ستيفن ماكدانيل هيلنبرج ولد في 21 أغسطس 1961 و توفي في 26 نوفمبر 2018 بدء حياته المهنية في 1984 لكن تقديمه لشخصية SpongeBob كانت النقلة الحقيقية في حياته المهنية نجح المسلسل ليكون واحد من أهم وأطول المسلسلات التلفزيونية الأمريكية ويحصد تقييمات إيجابية كان مسلسل SpongeBob السبب وراء حصد ستيفن عدد كبيرمن الجوائز وأبرزهم " Annie Awards " و " ASCAP Film and Television Music Awards " و " Daytime Emmy Awards "، و غيرهم

سبونج بوب Advertisements

ستيفن هيلنبرج

ستيفن و شخصية سبونج بوب

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