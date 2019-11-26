هيثم شاكر يلتقي 70 ألف طالب من جامعة حلوان

أحيا هيثم شاكر مساء أمس الإثنين حفلاً كبيراً أمام حرم كلية صيدلة حلوان التي ضمت أكثر من ٧٠ ألف من طلاب الجامعة من مختلف المراحل والكليات ممن حرصوا على الحضور منذ ظهر أمس في انتظار نجمهم المفضل.

أُقيمت الحفلة تحت رعاية حملة «أنت أقوى من المخدرات» لإطلاع الطلاب على ضرر المواد المخدرة وأهمية الابتعاد عنها والاهتمام بالتعليم واللياقة البدنية، حيث تمت الاستعانة بالنجم هيثم شاكر؛ ليقود الحملة خاصة مع تحقيق ألبومه الأخير «معرفة قديمة» نجاحات كبيرة وتصدره الأكثر استماعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرئي ايضا : بالفيديو.. منة حسين فهمي تغني لوالدها في عيد ميلادها «يا واد يا تقيل»

Advertisements



صعد هيثم على خشبة المسرح في الثالثة والنصف تقريباً عصراً مردداً لأغنية «أصلي قديم» وسط هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال فترة وجوده التي امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة من الحماس والإبهار مع أغانيه الشهيرة، منها «خليك جنبي»، «سيبني» ،«خدني»، و«لحقتيني»، «كنت مداويني» و«معرفة قديمة»، «هوا يا هوا» و«العيون السمر يابا»، وغيرها من الأغاني التي قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

كما تم تكريم هيثم شاكر من قبل جامعة حلوان، وحصل على درع تكريم أخرى من حملة «أنت الأقوى»، وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي، وحرص هيثم في ختام فقرته على شكر اتحاد طلاب جامعة حلوان وحملة «أنت الأقوى».

المعروف أن هيثم شاكر وقع مؤخراً لشركة المنتج وليد منصور لإدارة أعماله، حيث يتولى وائل المصري مدير إدارة أعمال الفنانين بالشركة.