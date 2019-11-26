اشرف زكي يكشف عن المتسبب في شائعة وفاة حسن حسني

صرح الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عن السبب وراء انتشار شائعة وفاة الفنان حسن حسني، وأكد أشرف أن السبب وراء الشائعة هو صفحة مزيفة لأحد الصحفيين.

حالة من الغضب الشديد انتابت الكثيرين من نجوم الوسط الفني خلال الساعات الماضية عقب انتشار خبر وفاة الفنان حسن حسني، وخرج الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في الكثير من التصريحات؛ لينفي ما تردد جملة وتفصيلاً، ويؤكد أن الفنان حسن حسني في منزله وحالته الصحية مستقرة تماماً.

وقال أشرف زكي في تصريحات صحفية أنه سيتخذ الكثير من الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي روَّج لهذه الشائعة السخيفة، التي تسبب أزمات كبيرة لنجوم الفن وأسرهم ومحبيهم.

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أشرف زكي: النقابة ستلاحق كل الشخصيات المزيفة ومروجي الشائعات

وأوضح أن النقابة ستلاحق الشخص الذي ينتحل صفة صحفي في جريدة قومية، والذي كان سبباً في انتشار هذا الخبر بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أشرف زكي أن أخبار مرض ووفاة الفنانين يجب ألا يتم تداولها إلا من خلال الموقع الرسمي لنقابة المهن التمثيلية فقط؛ لأننا من المستحيل أن ننشر أي خبر عبر موقعنا دون التأكد من المصدر نفسه.

يُشار إلى أن الكثير من شائعات الوفاة أحاطت خلال الفترة الماضية بالكثيرين من نجوم الفن، من بينهم عادل إمام وسمير غانم وصلاح السعدني ومحمود ياسين ونادية لطفي وهادي الجيار، ولكن في كل مرة يخرج أحد المقربين منهم لنفي هذه الشائعات السخيفة.